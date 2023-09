POL-EU: Mit Kickboard gestürzt

Weilerswist (ots) - Ein 19-jähriger Mann fiel am Sonntagabend (24. September) gegen 22.35 Uhr vor einem Schnellrestaurant in der Parkallee in Weilerswist auf. Zeugen beobachteten den 19-Jährigen, wie dieser eine schwarze Waffe in der Hand hielt und damit auf seinen Begleiter zielte und ihm die Pistole gegen den Bauch hielt. Mehrere Streifenwagen eilten nach Weilerswist. Sie trafen den Mann an und sprachen ihn mit ...

mehr