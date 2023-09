POL-EU: Mann mit Waffe vor Schnellrestaurant

Mechernich (ots) - Am Donnerstagabend (21. September) stürzte gegen 18.26 Uhr eine 16-Jährige aus Zülpich mit dem Kleinkraftrad in einem Kreisverkehr in Mechernich. Die 16-Jährige befuhr den Mechernicher Weg von Kommern kommend in Fahrtrichtung Mechernich. Auf regennasser Fahrbahn rutschte der Hinterreifen weg und das Kleinkraftrad rutschte zu Boden. Die 16-Jährige wurde bei dem Unfall verletzt und mit einem ...

mehr