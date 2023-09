POL-EU: Über Rot gefahren, keine Fahrerlaubnis, Blutprobe

Euskichen (ots) - Am Donnerstag (21. September) kam es gegen 16.53 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Wilhelmstraße in Euskirchen. Ein 32-Jähriger aus Euskirchen befuhr mit einem Lkw die Wilhelmstraße in Richtung des Europaplatz. Ein 38-jähriger Pkw-Fahrer befuhr die Hochstraße in Richtung der Wilhelmstraße und beabsichtigte an der Einmündung nach rechts abzubiegen. Der 32-Jährige missachtet mit seinem Lkw die ...

