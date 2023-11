Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Einbruchsversuch, Straßenverkehrsgefährdung

Aalen (ots)

Oberkochen: Einbruchsversuch

Zwischen Montag, 22:30 Uhr und Dienstag, 10 Uhr versuchten Unbekannte die Turmtüre des Volkmarsbergturms aufzubrechen, was jedoch misslang. Es entstand hierbei ein Schaden in Höhe von rund 2000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Aalen unter 07361/5240 zu melden.

Bopfingen: Mögliche Verkehrsgefährdung - Zeugenaufruf

Am Dienstagmorgen kam es gegen 7:30 Uhr auf der B29 zu einer Verkehrsgefährdung. Ein schwarzer Chrysler Crossfire mit BB-Kennzeichen befuhr die B29 von Aalen nach Bopfingen. Hierbei soll er mindestens dreimal im unübersichtlichen Kurvenbereich mit stark überhöhter Geschwindigkeit überholt haben. An der Einfahrt zur Jahnstraße soll es erneut zu einer Gefährdung des Gegenverkehrs gekommen sein, als der Chrysler in diese abbog. Das Fahrzeug konnte im Anschluss an einer dortigen Schule festgestellt werden. Die Ermittlungen zum Fahrer dauern an.

Die Polizei ist nun auf der Suche nach Verkehrsteilnehmern, die durch die Fahrweise des Chrysler-Fahrers gefährdet wurden. Diese werden gebeten, sich unter 07362/96020 beim Polizeiposten Bopfingen zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell