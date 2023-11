Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: In Bäckerei eingebrochen - Unfallflucht - Suche nach vermisster Person war erfolgreich - Unfälle

Aalen (ots)

Aalen: Aufgefahren

Mit seinem Lkw fuhr ein 70-Jähriger am Montagnachmittag gegen 16.15 Uhr auf der Landesstraße 1029 zwischen Attenhofen und Oberalfingen auf den VW Golf eines 58-Jährigen auf, wobei ein Sachschaden von rund 3000 Euro entstand.

Abtsgmünd: Fahrzeug übersehen

Auf rund 20.000 Euro beläuft sich der Sachschaden, der bei einem Verkehrsunfall am Montagnachmittag entstand. Von der Hüttlinger Straße kommend, bog eine 32-Jährige gegen 16.20 Uhr mit ihrem VW Touran nach links in Richtung Kocherwiesen ab. Dabei übersah sie den BMW einer 58-Jährigen, wodurch es zur Kollision der beiden Fahrzeuge kam. Beide Autofahrerinnen blieben unverletzt.

Aalen: Verkehrsinsel überfahren

Ein 87-Jähriger überfuhr am Montagnachmittag gegen 16.30 Uhr mit seinem Mercedes Benz in der Wasseralfinger Straße, am Ortseingang von Fachsenfeld, eine Verkehrsinsel, wobei beide Reifen auf der linken Fahrzeugseite beschädigt wurden. Am Fahrzeug des 87-Jährigen entstand ein Schaden von ca. 1000 Euro; der Schaden an der Verkehrsinsel beziffert sich ebenfalls auf rund 1000 Euro.

Westhausen: Auffahrunfall

Verkehrsbedingt musste eine 18-Jährige ihren Opel Corsa am Montagmorgen kurz nach 9 Uhr auf der B 29 zwischen der Anschlussstelle der A 7 und Westhausen anhalten. Ein 39-Jähriger erkannte die Situation zu spät und fuhr mit seinem Sattelzug auf das stehende Fahrzeug auf. Der dabei entstandene Sachschaden wird auf ca. 5.500 Euro geschätzt.

Essingen: Unfall beim Fahrspurwechsel

Beim Wechsel des Fahrstreifens auf der B 29 zwischen Mögglingen und dem Essinger Bahnhof streifte eine 20-Jährige mit ihrem BMW am Montagmorgen kurz vor 10 Uhr den Mercedes Sprinter eines 43-Jährigen. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von rund 4500 Euro.

Aalen: Vorfahrt missachtet - 5000 Euro Schaden

An der Einmündung Düsseldorfer Straße / Charlottenstraße missachtete ein 54-jähriger BMW-Fahrer am Montagmorgen gegen 9.30 Uhr die Vorfahrt eines 54 Jahre alten VW-Fahrers. Beim Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, bei dem die Unfallbeteiligten unverletzt blieben, entstand ein Sachschaden von rund 5000 Euro.

Wört: Autofahrerin leicht verletzt

Eine Leichtverletzte und ein Sachschaden von rund 2000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Montagvormittag gegen 11.15 Uhr ereignete. Zur Unfallzeit hielt eine 51-Jährige ihren Seat Leon an der Einmündung Landesstraße 2220 / Landesstraße 1070 (in Richtung Ellwangen) an. Eine 48-Jährige erkannte dies zu spät und fuhr mit ihrem VW Tiguan auf. Bei dem Unfall wurde die 51-Jährige leicht verletzt.

Lorch: In Bäckerei eingebrochen

Durch eine Angestellte wurde am Dienstagmorgen gegen 4.20 Uhr bemerkt, dass Unbekannte sich in der Nacht gewaltsam Zutritt in eine Bäckerei in der Hohenstaufenstraße verschafft haben. Die Täter entwendeten aus dem Laden einen Tresor, in dem sich Bargeld im niedrigen vierstelligen Bereich befindet. Der bei dem Einbruch entstandene Sachschaden wird auf ca. 1000 Euro geschätzt. Hinweise nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd, Tel.: 07171/3580 entgegen.

Schwäbisch Gmünd: Unfall im Kreuzungsbereich

Auf rund 3000 Euro beziffert sich der Sachschaden, den eine 25-Jährige am Montagmorgen verursachte. Kurz vor 6.30 Uhr fuhr sie mit ihrem Volvo in den Einmündungsbereich An- und Abfahrt B 29 / Kreisstraße 3334 in Richtung Großdeinbach, wobei sie die Vorfahrt eines 34 Jahre alten Peugeot-Fahrers missachtete. Beide Unfallbeteiligte blieben unverletzt.

Göggingen: Unfallflucht

Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker prallte am Montag gegen eine, in der Messelsteinstraße aufgestellte, Straßenlaterne, wobei diese beschädigt wurde. Der Schaden wurde gegen 6 Uhr bemerkt. Hinweise auf den Verursacher nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd, Tel.: 07171/3580 entgegen.

Böbingen: Suche nach vermisster Person war erfolgreich

Mehrere Streifenwagenbesatzungen des Polizeipräsidiums Aalen - darunter auch Beamte der Polizeihundestaffel - und ein Polizeihubschrauber waren am Montagabend gegen 20.30 Uhr an der Suche nach einer vermissten Person im Einsatz. Während der intensiven Fahndung nach dem Vermissten wurde auch der Zugverkehr zwischen Aalen und Stuttgart für kurze Zeit komplett gesperrt. Die Suche verlief erfolgreich; die vermisste Person wurde wohlbehalten angetroffen.

Schwäbisch Gmünd: 5.500 Euro Sachschaden

Mit ihrem VW Tiguan fuhr eine 25-Jährige am Montagabend kurz vor 18 Uhr von einer Einmündung kommend, nach links auf die Lorcher Straße ein. Dabei missachtete sie die Vorfahrt eines 20 Jahre alten Ford-Fahrers, weshalb es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam.

Schwäbisch Gmünd: Aufgefahren - aufgeschoben

Im Kreisverkehr in der Pfitzerstraße fuhr eine 23-Jährige am Montagnachmittag gegen 17 Uhr mit ihrem VW Polo auf den verkehrsbedingt stehenden Mazda eines 52-Jährigen auf. Der Mazda wurde durch den Aufprall im weiteren Verlauf gegen den VW Golf eines 62-Jährigen geschoben. Insgesamt entstand bei dem Unfall ein Schaden in Höhe von 6000 Euro.

Schwäbisch Gmünd: Auffahrunfall

Verkehrsbedingt musste eine 58-Jährige ihren Mercedes Benz am Montagvormittag gegen 10.20 Uhr auf dem Bahnhofsplatz anhalten. Ein 40-Jähriger erkannte die Situation zu spät und fuhr mit seinem Audi auf, wobei ein Sachschaden von rund 2000 Euro entstand.

Ellwangen: Zu schnell gefahren

Nicht angepasste Geschwindigkeit war die Ursache eines Verkehrsunfalls, bei dem am Montagabend ein Sachschaden von rund 15.000 Euro entstand. Gegen 22.40 Uhr verlor ein 41-Jähriger, der mit seinem BMW die A7 zwischen den Anschlussstellen Dinkelsbühl-Fichtenau und Ellwangen befuhr, die Kontrolle über sein Fahrzeug, welches im weiteren Verlauf gegen die Leitplanken prallte. Der Unfallverursacher blieb bei dem Unfall unverletzt.

Aalen: 10.000 Euro Sachschaden

Am Montagnachmittag gegen 15.40 Uhr befuhr ein 33-Jähriger mit seinem Rettungswagen, an welchem das Martinshorn und das Blaulicht eingeschaltet war, die B 29 in Richtung Affalterried. Da sich nach dem Rombachtunnel ein Stau gebildet hatte, scherte der 33-Jährige auf den linken Fahrstreifen aus. Als er auf Höhe eines Sattelzuges war, kam ihm ein Lkw entgegen, dessen Fahrer sein Fahrzeug sofort bis zum Stillstand abbremste. Der Fahrer des überholten Sattelzuges auf dem rechten Fahrstreifen konnte wegen weiterer Fahrzeuge nicht weiterfahren, weshalb er ein wenig nach rechts rangierte. Auch der 33-Jährige, der zunächst nicht weiterfahren konnte, fuhr wieder an, wobei er mit seinem Rettungswagen den Auflieger des rangierenden Lkw streifte und dadurch ein Gesamtschaden von rund 10.000 Euro entstand.

