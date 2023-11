Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Welldach beschädigt, Unfall an Kreuzung, Baumaschinen entwendet

Aalen (ots)

Mainhardt: Welldach beschädigt

Ein Vandale beschädigte zwischen Samstagabend 18 Uhr und Sonntagvormittag 09 Uhr das Welldach eines Wohnhauses in der Mönchstraße. Hierzu warf er Steine gegen das Dach, wodurch in diesem ein Loch entstand. Der Sachschaden lässt sich bisher nicht näher beziffern. Der Polizeiposten Mainhardt hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07903 940016 um Hinweise zum bislang unbekannten Täter.

Schwäbisch Hall: Unfall an Kreuzung

An einer Ampelkreuzung zwischen der Stuttgarter Straße und der Dr.-Max-Bühler-Straße kam es am Montagabend gegen 17 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen einer 62-jährigen VW-Fahrerin und einer 41-jährigen Seat-Fahrerin. Hierbei entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 4700 Euro. Da bisher nicht klar ist, welche Ampel zum Unfallzeitpunkt grün war, bittet das Polizeirevier Schwäbisch Hall unter der Telefonnummer 0791 4000 um Hinweise durch Zeugen, welche den Unfall beobachten konnten.

Crailsheim: Baumaschinen aus Autos entwendet

Zwei Männer hatten sich in der Nacht von Samstag auf Sonntag unbefugt Zugang zu einem Ford Transit, welcher in einer Tiefgarage am Postplatz geparkt war, verschafft. In diesem Kleintransporter waren circa 20 Baumaschinen der Marke Makita gelagert. Die beiden Männer sind anschließend vermutlich mit dem Ford zu ihrer Wohnanschrift gefahren, um die Maschinen auszuladen. Ein aufmerksamer Zeuge meldete sich bei der Polizei und gab den Sachverhalt zur Kenntnis. So konnten die beiden Diebe schnell ermittelt werden. Ihnen droht nun ein Strafverfahren.

