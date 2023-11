POL-AA: Winnenden: Betrugsversuche

Polizeipräsidium Aalen

Am Montag gingen im Raum Winnenden bei zahlreichen Bürgern Anrufe von falschen Polizeibeamten ein. Im Gespräch gaukelten die Betrüger vor, dass in der Nähe Einbrecher festgenommen worden seien, bei denen dann die Anschriften der Angerufenen gefunden worden seien. Die Gauner wollten so erreichen, dass persönliche Daten oder Wertgegenstände herausgegeben werden. Da die Angerufenen die Betrugsmasche erkannten, beendeten diese die Gespräche von sich aus. Es kam nach bisherigen Erkenntnissen zu keinem Schadeneintritt. Wichtige Hinweise der Polizei:

- Die Polizei wird Sie niemals um Geldbeträge bitten oder dazu auffordern, Geld oder Wertsachen herauszugeben. - Geben Sie am Telefon niemals Auskunft über Ihre persönlichen und finanziellen Verhältnisse oder andere sensible Daten. Legen Sie gegebenenfalls einfach auf! - Übergeben Sie niemals unbekannten Personen Geld oder Wertsachen. - Seien Sie misstrauisch. Sind Sie in der Situation unsicher, ziehen Sie gegebenenfalls eine Vertrauensperson hinzu, z. B. Nachbarn oder nahe Verwandte oder rufen Sie die Polizei unter der 110. Achtung, legen Sie zuvor ihr Telefon auf, unterbrechen Sie die Leitung mit den Anrufern und rufen dann die echte Polizei an! - Glauben Sie Opfer eines Betrugsversuchs geworden zu sein? Rufen Sie die Polizei unter der Nummer 110 oder wenden Sie sich an Ihre Polizeidienststelle.

