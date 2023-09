Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Nachtragsmeldung - Verkehrsunfall mit Personenschaden

Sinzig-Bad Bodendorf (ots)

Auf die Erstmeldung zum Verkehrsunfall auf der B266 Höhe Sinzig - Bad Bodendorf wird verwiesen. Die B 266 war in Folge der Versorgung von Verletzten und der Verkehrsunfallaufnahme bis ca. 13 Uhr in beide Fahrtrichtungen gesperrt. Zum Unfallhergang konnten vor Ort folgende Erkenntnisse gewonnen werden. Ein 47 Jahre alter Fahrzeugführer befuhr die B 266 von Sinzig kommend in Fahrtrichtung Bad Neuenahr. Vor der Ampelanlage auf Höhe Bad Bodendorf bemerkte er den verkehrsbedingten Rückstau zu spät und kollidierte mit dem dort wartenden PKW einer 40-jährigen Fahrzeugführerin. Diese wurde vor Ort als schwerverletzt eingestuft und mit dem Rettungshubschrauber in ein naheliegendes Krankenhaus verbracht. Auch der Unfallverursacher wurde leichtverletzt in ein umliegendes Krankenhaus transportiert. Der unfallverursachende PKW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Im Einsatz waren neben der Polizeiinspektion Remagen auch der Rettungsdienst mit Notarzt und Rettungshubschrauber und die Freiwillige Feuerwehr Sinzig und Bad Bodendorf.

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell