POL-PDMY: Erstmeldung - Verkehrsunfall mit Personenschaden

Mayen (ots) - Am Montagmorgen, den 28.08.2023 gegen 01:50 Uhr überwältigten zwei Täter einen Mitarbeiter der McDonalds Filiale in Mayen. Dabei erbeuteten sie die Tageseinnahmen. Anschließend flüchteten die beiden Täter zu Fuß in unbekannte Richtung. Hinweise an die Kriminalinspektion Mayen, Tel: 02651 801-0 Rückfragen bitte an: Polizeidirektion Mayen Pressestelle Telefon: 02651-801-0 www.polizei.rlp.de/pd.mayen ...

mehr