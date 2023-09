Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Bad Marienberg - Verkaufsautomat in der Jahnstraße aufgebrochen

Bad Marienberg (ots)

Am Mittwoch, dem 06.09.2023 wurde der Polizei Hachenburg mitgeteilt, dass in der Jahnstraße in Bad Marienberg ein Verkaufsautomat, überwiegend für E-Zigaretten, aufgebrochen und leergeräumt wurde. Mögliche Hinweise sind bitte an die Polizei Hachenburg, unter der Tel. 02662/95580 oder per Email: pihachenburg@polizei.rlp.de zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell