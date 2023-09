Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Verkehrsunfall mit verletzter Person

Ransbach-Baumbach (ots)

Ransbach-Baumbach- Am Dienstag, den 05.09.2023 gegen 07.30 Uhr befuhr ein 18jähriger aus der VG Ransbach-Baumbach mit seinem PKW die K 127 aus Ransbach-Baumbach kommend in Fahrtrichtung Breitenau. Infolge von Unachtsamkeit kam er nach rechts von der Fahrbahn ab. Beim Versuch gegenzusteuern kam er ins Schleudern und anschließend nach rechts von der Fahrbahn ab. Aufgrund der abfallenden Böschung kam der PKW auf der Seite zum Liegen. Der Fahrer kam zur weiteren Untersuchung ins Krankenhaus. Am PKW entstand Totalschaden und musste durch den Abschleppdienst geborgen werden.

