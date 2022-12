Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Ermittlungen nach Schlägerei in Schmölln

Altenburg (ots)

Schmölln: Am Rande einer Musikveranstaltung in Schmölln kam es am frühen Sonntagmorgen (25.12.2022) zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Gegen 02.45 Uhr wurde die Polizei Altenburg aufgrund dessen alarmiert. Vor Ort stellte sich heraus, dass zwei Männer (20/28) vor der Diskothek in der Straße Am Kemnitzgrund von einer Gruppe unbekannter Personen beleidigt und schließlich angegriffen wurden. Dabei wurden die beiden Geschädigten leicht durch Tritte und Schläge verletzt. Den Tätern gelang noch vor Eintreffen der Beamten die Flucht. Die Polizei Altenburg ermittelt wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung. Zeugenhinweise werden unter der Telefonnummer: 03447/4710 entgegengenommen. (JMV)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell