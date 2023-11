Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Verkehrsunfälle - Diebstahlsdelikte - Tote Person aus Rems geborgen

Aalen (ots)

Korb: Von Straße abgekommen

Eine 42 Jahre alte BMW-Fahrerin fuhr am Montagabend gegen 21 Uhr an der Anschlussstelle Schwaikheim auf die B14 in Richtung Stuttgart auf und verlor hierbei auf der regennassen Straße die Kontrolle über ihren Pkw. Der Pkw geriet ins Schleudern und prallte gegen die rechte Schutzplanke. Am Auto und der Schutzplanke entstand Sachschaden in Höhe von rund 7000 Euro.

Waiblingen: Tasche aus Pkw entwendet - Zeugen gesucht

Am Montagabend in der Zeit zwischen 18:30 Uhr und 23:05 Uhr schnitt ein bisher unbekannter Dieb das Dach eines in der Ferdinand-Küderli-Straße geparkten Mercedes-Cabrio auf und entwendete daraus eine Tasche samt Geldbeutel. Sowohl die Tasche, als auch der Geldbeutel konnten noch am Abend im Bereich des Bahnhofs aufgefunden werden, das Bargeld sowie die im Geldbeutel befindlichen Ausweisdokumente fehlten allerdings. Zeugen, die am Abend im Bereich der Ferdinand-Küderli-Straße bzw. im Bahnhofsbereich entsprechende Beobachtungen gemacht haben, werden dringend gebeten, sich unter der Telefonnummer 07151 950422 mit dem Polizeirevier Waiblingen in Verbindung zu setzen.

Winnenden: Elektroscooter entwendet

Zwischen 8:30 Uhr und 19:30 Uhr entwendeten bisher unbekannte Diebe am Montag einen am Bahnhof bei den Fahrradständern abgestellten E-Scooter vom Hersteller Segway-Ninebot. Am Elektrofahrzeug war das Versicherungskennzeichen 030 - HWL angebracht. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Winnenden unter der Telefonnummer 07195 6940 entgegen.

Winnenden: In Drogeriemarkt eingebrochen

Durch einen bisher unbekannten Dieb wurde in der Nacht auf Dienstag gegen 0:30 Uhr eine Schaufensterscheibe eines Drogeriemarktes am Adlerplatz eingeworfen und anschließend versucht, durch das Loch in der Scheibe ein Parfüm zu entwenden, was aber nach bisherigem Kenntnisstand misslang. Anschließend flüchtete der Täter ohne Beute. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 6000 Euro. Der Mann soll etwa 20 Jahre alt, ca. 170 cm groß und von schlanker Statur sein. Zur Tatzeit trug er eine schwarze Daunenjacke, eine schwarze Jogginghose und auffallend weiße Turnschuhe. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Winnenden unter der Telefonnummer 07195 6940 entgegen.

Remshalden / Weinstadt: Tote Person aus Rems geborgen

Am Montagnachmittag um 15:18 Uhr teilte ein Passant den Rettungskräften mit, dass er soeben im Bereich der Uferstraße in Remshalden einen leblosen Körper im Wasser gesehen hat. Die Person konnte schließlich in Weinstadt-Endersbach aus der Rems geborgen werden. Neben der Polizei waren die Feuerwehren Remshalden und Weinstadt, das DLRG sowie ein Rettungswagen und ein Notarzt im Einsatz. Beim Verstorbenen handelt es sich augenscheinlich um einen älteren Mann. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Identität des Mannes sowie zur Todesursache aufgenommen. Sobald hierüber neue Erkenntnisse vorliegen, wird nachberichtet.

Leutenbach: Wohnungseinbruch

In der Gollenhofer Straße in Weiler zum Stein wurde am Montagabend in die Wohnung eines Mehrfamlienhauses eingebrochen. Die Täter haben hierzu eine Terrassentür aufgebrochen und sich Zugang zur Wohnung verschafft. Dort wurde aufgefundener Schmuck und Bargeld im Wert von ca. 2500 Euro entwendet. Hinweise zum Tatgeschehen, das sich in der Zeit 17.40 Uhr und 18.45 Uhr ereignete, nimmt die Polizei in Winnenden unter Tel. 07195/6940 entgegen.

Fellbach: Unfall im Kappelbergtunnel

Ein 31-jähriger Porsche-Fahrer befuhr am Montag kurz vor 15 Uhr den Kappelbergtunnel in Richtung Stuttgart. Beim Überholen verlor er die Kontrolle, wobei das Fahrzeugheck des Pkw Porsche ausbrach und gegen einen rechts neben ihm fahrenden Pkw Renault prallte. Die 54-jährige Renault-Fahrerin fuhr in der Folge noch gegen den Bordstein. Es entstand an den Fahrzeugen Sachschäden die auf ca. 65.000 Euro beziffert wurden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell