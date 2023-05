Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Manipulation an PKW

Breitenheim (Kreis Bad Kreuznach) (ots)

Mit dem Schrecken davon kam der Eigentümer eines Opel Astra in Breitenheim, nachdem ihm ein Stahl-Krampen unter das linke Vorderrad seines Autos gelegt wurde. Der Mann hatte seinen PKW am Montag in der Zeit von 12:30 und 14:30 Uhr vor seinem Freizeitgelände, das am Ortsrand in der Verlängerung der Straße Allenberg gelegen ist, abgestellt. Erst nach Fahrtantritt bemerkte er Unregelmäßigkeiten, worauf er den stählernen Gegenstand in seinem Reifen feststellte. Der Krampen muss ihm zuvor während seines Aufenthaltes rund um sein Gelände unter den Reifen gelegt worden sein. Man kann von doppeltem Glück reden, dass es durch die Manipulation an dem Fahrzeug nicht zu einem Unfall kam, da der Geschädigte bei der Fahrt ein Kind im Wagen transportierte. Hinweise zu der Tat nimmt die Polizei Lauterecken unter der 06382 9110 entgegen. |pilek

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell