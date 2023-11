Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Backnang: Auto überschlagen

Aalen (ots)

Ein 26-jähriger Autofahrer wurde am Dienstagvormittag bei einem Verkehrsunfall lebensgefährlich verletzt. Der Audi-Fahrer befuhr kurz nach 9 Uhr die Eugen-Adolf-Straße in Richtung Sachsenweiler. Beim Befahren einer Kurve verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und schleuderte von der Fahrbahn ab. Das Auto fuhr eine Böschung hinunter, beschädigte eine Hecke, stieß gegen einen Baum und landete letztlich auf einen angrenzenden Firmenparkplatz, wo das Unfallauto noch gegen einen parkenden VW Caddy prallte. Der Pkw Audi kam auf dem Dach zum Liegen. Der verletzte Autofahrer wurde notärztlich erstversorgt und wurde dann mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht. Zur Klärung der Unfallursache wurde ein Sachverständiger hinzugezogen. Bei dem Autofahrer wurde zur Klärung seiner Fahrtauglichkeit eine Blutuntersuchung veranlasst. Die Schäden an den Autos belaufen sich auf ca. 11.000 Euro.

