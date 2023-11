Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Unfälle

Aalen (ots)

Mainhardt: PKW kommt von Fahrbahn ab

Ein 21-Jähriger war am Dienstag gegen 10:00 Uhr mit seinem BMW auf der K2585 unterwegs. Dabei kam er am Ausgang einer Kurve nach rechts von der Fahrbahn ab, lenkt gegen und stieß im weiteren Verlauf links der Fahrbahn gegen einen Baum. Hier wurde er abgewiesen und beschädigte noch einen Leitpfosten. Der Fahrer blieb bei dem Unfall unverletzt. An dem BMW entstand Sachschaden von rund 34.000 Euro.

Michelfeld: Unfall an Kreisverkehr

Beim Einfahren in den Kreisverkehr an der Daimlerstraße und der Straße Im Buchhorn übersah eine 71-jährige Fiat-Fahrerin einen im Kreisverkehr fahrenden Opel Corsa eines 34-Jährigen. Die 29-jährige Beifahrerin in dem Opel wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Insgesamt entstand ein Sachschaden von rund 1.500 Euro.

