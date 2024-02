Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Zweibrücken - Spiegel/Spiegel-Kollision im Begegnungsverkehr

Zweibrücken - (ots)

Zeit: 28.02.2024, 18:15 Uhr

Ort: Zweibrücken, Oselbachstraße. SV: Ein blauer VW-Golf, der die Oselbachstraße in Richtung Galgenberghof befuhr, kollidierte stieß in der Engstelle in Höhe des Anwesens Nr. 71 mit einem entgegenkommenden weißen Kleinwagen (Spiegel/Spiegel-Kontakt), der von einer Frau gesteuert wurde, die augenscheinlich älter als 50 Jahre ist. Diese flüchtete mit ihrem Fahrzeug. Wie der VW-Golf (Schaden ca. 300 Euro) dürfte auch der unbekannte weiße Kleinwagen einen frischen Unfallschaden am linken Außenspiegel davongetragen haben.

Die Polizeiinspektion Zweibrücken (Tel. 06332/9760 bzw. pizweibruecken@polizei.rlp.de) sucht Zeugen der Unfallflucht und nimmt auch Hinweise auf weiße Kleinwagen entgegen, die einen beschädigten linken Außenspiegel haben. |pizw

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell