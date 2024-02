Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Streit in einer Gaststätte

Vachdorf (ots)

Am Freitagabend trafen sich mehrere männliche Personen in einer Gaststätte in Vachdorf und tranken und feierten miteinander. Mit steigendem Alkoholpegel wuchs auch der (Über)Mut, so dass man sich auf einen 67jährigen eingeschossen hatte. Im weiteren Verlauf wurde dem Einheimischen dann durch einen 62jährigen Vachdörfer unter starker Motivation der anderen Anwesenden der mit Liebe und Hingabe gepflegte lange Bart mit einer Schere abgeschnitten und somit verunstaltet. Das kleine Gelage endete also in einer Anzeige wegen Körperverletzung.

