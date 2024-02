Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Scheiben eingeworfen

Masserberg (ots)

Am Mittwoch zwischen 06:30 Uhr und 16:15 Uhr warfen unbekannte Täter insgesamt sechs Fensterscheiben am Gebäude des Bauhofes in der Neustädter Straße in Masserberg ein. Die Scheiben wurden dadurch teilweise komplett zerstört. Weiterhin beschädigten vermutlich dieselben Personen das leerstehende Gebäude oberhalb eines Hotels und das der ehemaligen Klinik. Ermittlungen ergaben, dass eine Gruppe von 4 bis 5 Kindern/Jugendlichen mit Fahrrädern in den Bereichen gesehen wurde. Ob diese im Zusammenhang mit den Sachbeschädigungen stehen, wird derzeit geprüft. Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt, zu der Gruppe Kinder oder zu anderen möglichen Tätern geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03685 778-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0042179/2024 bei der Polizeiinspektion Hildburghausen zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell