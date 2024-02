Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Zeugen gesucht

Bad Salzungen (ots)

Am Donnerstag gegen 12:45 Uhr meldete ein Zeuge einen Mercedes-Fahrer in Bad Salzungen, welcher immer wieder in den Gegenverkehr geriet und dadurch entgegenkommende Autofahrer reagieren mussten. Die Polizei konnte den Mercedes mit frischen Unfallspuren in der Langenfelder Straße anhalten und kontrollieren. Der Rettungswagen brachte den 89-jährige Fahrzeugführer aufgrund gesundheitlicher Beschwerden ins Krankenhaus. Es werden nun Personen gesucht, die auf dem Weg des Seniors von der Bahnhofstraße über die Leimbacher Straße, Kaltenborner Straße, Hersfelder Straße bis zur Langenfelder Straße durch seine Fahrweise gefährdet wurden. Bitte melden Sie sich unter der Angabe des Aktenzeichens 0042077/2024 bei der Polizeiinspektion Bad Salzungen.

