Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: In Sülbeck Auto beschädigt und weggefahren

Einbeck (ots)

Einbeck(pap) In der Zeit von Dienstag, 05.12.23, 15.30 Uhr bis Mittwoch, 06.12.23, 15.00 Uhr kam es in der Einbecker Ortschaft Sülbeck zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Autofahrer hat in Sülbeck den Von-Moltke-Ring befahren. Als er erkennt, dass die Straße endet, wollte er sein Fahrzeug offensichtlich wenden. Hierbei wurde ein dort geparkter Ford Transit beschädigt. Der Verursacher hat sich anschließend von der Örtlichkeit entfernt, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Die Schadenshöhe beläuft sich auf ca. 1500,- Euro. Zeugen, die zu diesem Vorfall Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Polizei Einbeck.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell