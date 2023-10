Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - 30-Jähriger nach Widerstand gegen Polizeibeamte im beschleunigten Verfahren zu Haftstrafe verurteilt

Karlsruhe (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Karlsruhe und des Polizeipräsidiums Karlsruhe:

Am vergangenen Freitag gegen 07:45 Uhr meldete ein Anwohner einen schlafenden Mann in einer Tiefgarage in der Luisenstraße. Da er sich weigerte, das Anwesen zu verlassen, verständigte der Zeuge die Polizei. Den von der Polizeistreife daraufhin erteilten Platzverweis ignorierte der Mann, weshalb er in der Folge zum Polizeirevier Karlsruhe-Südweststadt gebracht werden sollte. Während der Sachverhaltsaufnahme, des Transports im Streifenwagen und auch in der Arrestzelle widersetzte sich der Festgenommene den polizeilichen Maßnahmen, in dem er sich sperrte, sich loszureißen versuchte und die Beamten beleidigte. Der Beschuldigte musste aufgrund seines aggressiven Verhaltens fixiert und mit Handschellen geschlossen werden.

Der Mann war erst wenige Tage zuvor aus einer Justizvollzugsanstalt entlassen worden, wo er wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte eine Freiheitsstrafe verbüßt hatte.

Im Rahmen des sogenannten beschleunigten Verfahrens wurde der Beschuldigte auf Antrag der Staatsanwaltschaft Karlsruhe dem Richter beim zuständigen Amtsgericht vorgeführt, der den 30-Jährigen noch am Freitag zu einer Freiheitsstrafe ohne Bewährung verurteilte.

