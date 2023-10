Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Verfolgungsfahrt endet mit Verkehrsunfall

Karlsruhe (ots)

Zwei unter Drogen stehende Männer versuchten sich in der Nacht von Freitag auf Samstag einer Polizeikontrolle zu entziehen. Die Verfolgungsfahrt endete mit einem Unfall und zwei Festnahmen.

Derzeitigen Erkenntnissen zufolge befuhren die beiden Männer im Alter von 36 und 25 Jahren am Samstagmorgen gegen 04:20 Uhr mit einem BMW die Karlsruher Südtangente in Richtung Rheinland-Pfalz. Als ihnen eine Polizeistreife das Signal zum Anhalten gab, beschleunigte der BMW stark. An der Ausfahrt "Bulacher Kreuz" wollten die beiden in Richtung Ettlingen abbiegen und verloren in der Abfahrt die Kontrolle über das Fahrzeug. Sie gerieten links der Abfahrt auf den Grünstreifen, überrollten ein Verkehrszeichen und prallten schließlich gegen einen etwa 15 Meter abseits der Fahrbahn stehenden Baum.

Die nachgeeilte Polizeistreife zog die beiden Insassen aus dem Fahrzeug und nahm sie kurzerhand fest. Der BMW fing wenige Sekunden nach dem Unfall Feuer und brannte an der Unfallstelle nahezu vollständig aus.

Bei der anschließenden Kontrolle zeigten entsprechende Tests an, dass beide Insassen offenbar unter dem Einfluss verschiedener Betäubungsmitteln standen. Der Fahrer muss nun unter anderem mit einer Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und dem Entzug seiner Fahrerlaubnis rechnen.

Die beiden Männer blieben unverletzt. Ersten Schätzungen zufolge beläuft sich der entstandene Flur- und Sachschaden auf etwa 20.000 Euro.

Daniel Joram, Pressestelle

