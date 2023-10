Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - 53-Jähriger mit Messer verletzt - Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots)

Nach einer gefährlichen Körperverletzung, bei der am Freitagabend ein 53-Jähriger in der Karlsruher Oststadt mit einem Messer verletzt wurde, sucht die Polizei nach Zeugen.

Ersten Erkenntnissen zufolge hielt sich der Geschädigte gegen 18:05 Uhr an seinem Wohnwagen auf, welcher auf einem Gelände in der Wolfartsweierer Straße nahe des Lärmschutzwalls zum Ostring abgestellt war, als ein bislang unbekannter Tatverdächtiger auf ihn zukam und ihn aus bislang unbekanntem Grund mit einem Messer am Bauch und der Hand verletzte. Anschließend flüchtete der Angreifer in Richtung der auf dem Gelände aufgestellten Container.

Besucher einer in der Nähe stattfindenden Veranstaltung wurden kurz darauf auf den blutenden 53-Jährigen aufmerksam und wählten den Notruf.

Nach einer Erstversorgung vor Ort brachten Rettungskräfte den Verletzten in ein Krankenhaus, welches er zwischenzeitlich wieder verlassen konnte.

Trotz einer umgehend eingeleiteten Fahndung, bei der neben mehreren Polizeistreifen auch ein Polizeihubschrauber eingesetzt war, konnten die Beamten keinen Tatverdächtigen feststellen.

Bei dem mutmaßlichen Täter soll es sich laut dem Tatopfer um einen Mann im Alter von 40 bis 50 Jahren handeln. Er habe dunkle mittellange Haare und eine südländische Erscheinung gehabt. Zur Bekleidung des Tatverdächtigen liegen derzeit keine Informationen vor.

Der Polizeiposten Karlsruhe-Oststadt hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen sich unter der Telefonnummer 0721 4907-0 zu melden.

Larissa Bollinger, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell