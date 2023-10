POL-KA: (KA) Walzbachtal - Wohnungseinbruch in Jöhlingen - Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots) - Nach einer gefährlichen Körperverletzung, bei der am Freitagabend ein 53-Jähriger in der Karlsruher Oststadt mit einem Messer verletzt wurde, sucht die Polizei nach Zeugen. Ersten Erkenntnissen zufolge hielt sich der Geschädigte gegen 18:05 Uhr an seinem Wohnwagen auf, welcher auf einem Gelände in der Wolfartsweierer Straße nahe des ...

mehr