Freiwillige Feuerwehr Frankenthal

FW Frankenthal: Elf Leichtverletze und drei erheblich beschädigte Fahrzeuge bei Verkehrsunfallgeschehen

Bild-Infos

Download

Autobahn A61 - Frankenthal (ots)

Gegen 17:58 Uhr am heutigen Freitagabend wurde die Frankenthaler Feuerwehr zu einem Verkehrsunfall mit mehreren beteiligten Fahrzeugen auf der Autobahn 61 zwischen dem Frankenthaler Kreuz und dem Autobahnkreuz Ludwigshafen in Fahrtrichtung Speyer alarmiert. Die ersten eintreffenden Kräfte fanden drei unfallbeteiligte Fahrzeuge vor. Die insgesamt elf leichtverletzen Insassen wurden durch Feuerwehrkräfte bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes betreut. Den drei Kleinkindern wurde jeweils ein Tröstebär übergeben, welche auf den Feuerwehrfahrzeugen immer mitgeführt werden. Diese sorgten für leuchtende Kinderaugen und lenkten offensichtlich von dem erlebten Unfallgeschehen ab. Ein in einem der Unfallfahrzeuge befindlicher Hund wurde auch durch die Einsatzkräfte betreut und mit Wasser versorgt. Auch wurden an den beschädigten Fahrzeugen Sicherungsmaßnahmen durchgeführt. Der Hund wurde zur weiteren Betreuung zur Feuerwache gebracht, da seine Familie (zwei Erwachsene und drei Kleinkinder) durch den Rettungsdienst ins Krankenhaus zur weiteren Untersuchung verbracht wurde. Die weiteren sechs Leichtverletzten verweigerten den Transport in Krankenhäuser. Der Verkehr wurde während der Einsatzmaßnahmen durch die Polizei über den Standstreifen an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Das durch die Polizei verständigte Abschleppunternehmen wurde bei der Bergung der Fahrzeuge unterstützt. Am späteren Abend wurde der Hund nach der Entlassung der Familie aus dem Krankenhaus diesen wieder übergeben.

Die Feuerwehr Frankenthal war mit 30 Kräften verteilt auf sieben Fahrzeugen im Einsatz, ebenso zwei Rettungswagen, ein Krankentransportwagen und eine Streife der Autobahnpolizei Ruchheim. Die Ermittlungen zur Unfallursache und die Höhe des Sachschadens werden durch die Autobahnpolizei Ruchheim geführt.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Frankenthal, übermittelt durch news aktuell