Freiwillige Feuerwehr Frankenthal

FW Frankenthal: Vom Rauchwarnmelder bis Kellerbrand - ein ereignisreicher Samstag

Bild-Infos

Download

Frankenthal (Pfalz) (ots)

Am heutigen Samstagnachmittag, 26. August 2023, wurde die Feuerwehr Frankenthal gegen 18 Uhr zu einem ausgelösten häuslichen Rauchwarnmelder in die Saarstraße nach Frankenthal-Eppstein alarmiert. Vor Ort konnte weder Rauch noch Feuer vorgefunden werden, nur ein piepsender Rauchmelder. Noch auf der Rückfahrt von diesem Einsatz, gegen 18.45 Uhr, wurde ein weiterer Einsatz der Feuerwehr gemeldet. In der Max-Liebermann-Straße kam es zu einer starken Rauchentwicklung im Keller eines Einfamilienhauses. Die Anwohner informierten die Feuerwehr selbst und verließen eigenständig das Haus. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte wurde eine starke Rauchentwicklung im Keller festgestellt. Ein Trupp übernahm die Brandbekämpfung unter Atemschutz mittels C-Strahlrohr, so konnte das Feuer zügig gelöscht werden. Durch die starke Rauchentwicklung kam es allerdings zu einer Verqualmung im gesamten Haus, wodurch dieses vorübergehend unbewohnbar wurde. Glück im Unglück hat die Familie dahingehend, da sie das Haus erst vor Kurzem übernommen hat und so vorerst noch in ihrer alten Wohnung unterkommen kann. Verletzt wurde bei dem Brand niemand. Die Feuerwehr Frankenthal war mit 20 Einsatzkräften und sieben Fahrzeugen vor Ort. Darüber hinaus waren der Rettungsdienst mit zwei Rettungswagen, die Stadtwerke Gas und Strom, sowie die Polizei mit zwei Streifenbesatzungen vor Ort. Wie es zum Brand kommen konnte und wie hoch der Sachschaden ist ermittelt derzeit die Polizeiinspektion Frankenthal.

Bereits in den frühen Nachmittagsstunden war die Feuerwehr Frankenthal bei der Absicherung des Kerweumzuges in Frankenthal-Flomersheim im Einsatz.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Frankenthal, übermittelt durch news aktuell