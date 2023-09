Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: ERGÄNZUNG zu Tötungsdelikt in Delmenhorst +++ Haftbefehl erlassen

Delmenhorst (ots)

Der beschuldigte 59-Jährige ist am Dienstag, 26. September 2023 einem Haftrichter vorgeführt worden. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Oldenburg wurde ein Haftbefehl erlassen.

+++ Pressemitteilung vom 25. September 2023 +++

Am frühen Montag, 25. September 2023, gegen 00:50 Uhr, ist in Delmenhorst ein Mann getötet worden. Noch am Tatort nahmen Beamte der Polizei einen dringend tatverdächtigen Mann fest. Die Ermittlungen zu den Hintergründen dauern an.

Eine Zeugin wählte den Notruf, nachdem es in einer Unterkunft für obdachlose bzw. wohnungssuchende Menschen in der Wissmannstraße zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern gekommen war. Die erste Besatzung eines Streifenwagens traf kurze Zeit nach dem abgesetzten Notruf am Tatort ein. Vor dem Haus lag eine nicht ansprechbare, stark blutende Person. Umgehend leiteten die Beamten lebenserhaltende Sofortmaßnahmen ein. Die weitere Behandlung übernahmen die Besatzungen eines Notarzteinsatzfahrzeugs und eines Rettungswagens. Mit diesem wurde der 42-jährige Obdachlose in ein Krankenhaus gefahren. Nach Einschätzung des Notarztes bestand akute Lebensgefahr.

Unmittelbar nach dem Eintreffen des ersten Streifenwagens erreichten weitere Einsatzfahrzeuge der Polizei den Tatort. Erste Befragungen der Anruferin und einem weiteren Zeugen ergaben den Verdacht, dass ein anwesender 59-jähriger Delmenhorster für die Verletzungen verantwortlich gewesen sein könnte. Er wurde noch am Tatort widerstandslos festgenommen. Nach bisherigen Ermittlungen entwickelte sich zwischen ihm und dem Opfer ein Streit, in dessen Verlauf er dem 42-Jährigen eine Stichverletzung zufügte.

In der Nacht teilte das Krankenhaus mit, dass der notoperierte 42-Jährige nicht gerettet werden konnte und seinen schweren Verletzungen erlag. Das Ermittlungsverfahren wegen Totschlags richtet sich gegen den 59-Jährigen. Gegenstand der weiteren Ermittlungen wird nun unter anderem sein, ob strafverschärfende Mordmerkmale vorgelegen haben könnten. Der dringend tatverdächtige 59-Jährige wird einem Haftrichter vorgeführt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell