Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 12.03.2024

PI Leer/Emden (ots)

++Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr - Zeugen und Geschädigte gesucht++Vollendeter schwerer Diebstahl aus Kirchengemeinde und weitere Versuchstaten++

Emden - Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr - Zeugen und Geschädigte gesucht

Am 11.03.2024 hatte eine zivile Funkstreifenwagenbesatzung der Emder Polizei gegen 18:20 Uhr die Absicht, einen mit zwei Personen besetzten Pkw VW Polo auf der Petkumer Straße in Höhe der Wilhelm-Leuschner-Straße zu kontrollieren. Das Fahrzeug war den Einsatzkräften aufgrund eines entwerteten Kennzeichens zuvor bereits im Wykhoffweg aufgefallen. Da das zu kontrollierende Fahrzeug vor der Lichtzeichenanlange an der Petkumer Straße bei Rot warten musste, stellten die Einsatzkräfte ihr Fahrzeug vor den Pkw VW Polo, stiegen aus und wiesen sich dem Fahrzeugführer gegenüber als Polizeibeamte aus. Der Fahrer des blauen Pkw Polo setzte sein Fahrzeug umgehend rückwärts, um dann anschließend vorwärts das Einsatzfahrzeug zu umfahren. Dabei fuhr er auf den Fahrer des Einsatzfahrzeuges zu, welcher ausweichen musste. Daher wurde die Verfolgung des Pkw aufgenommen, wobei am zivilen Wagen Blaulicht und Martinshorn zum Einsatz kamen. Der Fahrer des flüchtenden Pkw bog dann in Richtung Nordkai ab und missachtete das Rotlicht einer dortigen Lichtzeichenanlage. Dann hatte der Mann die Absicht über die Hans-Böckler-Allee weiterzufahren, bog dann aber ab und landete in der Sackgasse der Edo-Fimmen-Straße. Als er den Fehler bemerkte, fuhr er mit überhöhter Geschwindigkeit den Weg in Richtung der Straße "Am Zingel" zurück und gefährdete dort ein Kind, welches zu dem Zeitpunkt die Straße überquerte. Ein Aufhalten des Flüchtenden durch die polizeilichen Einsatzstreife war ohne Gefährdung von Dritten aufgrund des vorsätzlichen und rücksichtslosen Handelns des Verdächtigen nicht möglich. Die Flucht des VW Polo ging weiter durch Wohngebiete im Stadtteil Borssum, bis der Flüchtende in einen Wendekreisel am Aeilt-Frese-Weg fuhr, wo ihm durch einen Poller der Weg versperrt wurde. Als eine eingesetzte Polizeibeamtin diesen Moment nutzen wollte, um an den Fahrer herantreten zu können, rammte dieser vorsätzlich rückwärts die sich öffnende Beifahrertür und trat weiter die Flucht an. Die Polizeibeamtin blieb bei dem Vorfall unverletzt. Den nachfolgenden Einsatzkräften wurde dann bei der weiteren Verfolgungsaufnahme durch einen schwarzen SUV, versehentlich der Weg versperrt, wodurch die Nacheile unterbrochen wurde. Durch Passanten konnten weitere Hinweise zum verfolgten Pkw erlangt werden, welcher schlussendlich auf einem Hinterhof an der Petkumer Straße abgestellt worden war. Zudem konnten Hinweise auf die Fluchtrichtungen der Verdächtigen erlangt werden. Bei den Personen handelt es sich um zwei Männer unbekannten Alters. Einer der Männer trug eine schwarze Bomberjacke und eine beigefarbene Hose und hatte dunkle Haare und flüchtete über den Borssumer Friedhof. Die zweite nicht näher beschriebene Person soll ebenfalls dunkle Haare haben und sei mit einer Sporttasche zurück in den Bereich der Straße "Am Zingel" gelaufen. Die umgehend eingeleitete Nahbereichsfahndung verlief negativ. Der genutzte blaue VW Polo wurde sichergestellt und einer gründlichen Spurensuche unterzogen. Die Ermittlungen zur Sache dauern aktuell an. Die Polizei Emden bittet Verkehrsteilnehmer und Passanten, die durch den flüchtenden Fahrer gefährdet oder geschädigt wurden sowie Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Vorfall oder den Personen mitteilen können, mit der Emder Dienststelle Kontakt aufzunehmen.

Westoverledingen - Vollendeter schwerer Diebstahl aus Kirchengemeinde und weitere Versuchstaten

Am 11.03.2024 kam es nach bisherigen Erkenntnissen in den frühen Morgenstunden zwischen 05:00 Uhr und 06:00 Uhr zu einem Einbruch in die Gemeinschaftsräumlichkeiten einer Kirchengemeinde an der Hauptstraße. Eine derzeit noch zu ermittelnde Person verschaffte sich über ein rückwärtiges Fenster Zutritt zu den Räumlichkeiten, die dann nachfolgend nach verwertbarem Gut durchsucht wurden. Entwendet wurden bei der Tat Zubehörteile für eine Musik-/Lautsprecheranlage und ein Tablet. Teile des Diebesgutes wurde einige Stunden später in einem nahegelegenen Graben wieder aufgefunden, da der Täter offensichtlich keine Verwendung dafür hatte. Im Nahbereich des hier genannten Tatortes wurden noch an zwei Wohnhäusern in der Hauptstraße Spuren für einen möglicherweise versuchten Einbruch mitgeteilt und anschließend auch polizeilich festgestellt. Hier scheiterte der Täter aber an der Ausführung. Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den Vorfällen geben können, die Dienststellen in Westoverledingen oder Rhauderfehn zu kontaktieren.

Hinweise bitte an die Dienststellen unter:

Polizei Leer 0491-976900

Polizei Emden 04921-8910

Autobahnpolizei Leer 0491-960740

Polizeistation Borkum 04922-91860

Polizeistation Bunde 04953-921520

Polizeistation Filsum 04957-928120

Polizeistation Hesel 04950-995570

Polizeistation Jemgum 04958-910420

Polizeistation Moormerland 04954-955450

Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-829680

Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230

Polizeistation Uplengen 04956-927450

Polizeistation Weener 04951-914820

Polizeistation Westoverledingen 04955-937920

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell