POL-MFR: (1080) 47-Jähriger bedroht Personen mit Waffe - Festnahme

Erlangen (ots) - Am Montagmittag (18.09.2023) brachen bislang unbekannte Täter in eine Wohnung in Erlangen ein. Die Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise. Die Unbekannten verschafften sich mutmaßlich im Zeitraum von 11:30 Uhr bis 12:00 Uhr Zugang zu der Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Eichendorffstraße und durchwühlten unter anderem einen Schrank. Hierbei entwendeten sie insgesamt mehrere hundert Euro ...

