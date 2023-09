POL-MFR: (1077) Pkw-Diebstahl in Heilsbronn - Zeugen gesucht

Schopfloch (ots) - Am Freitagabend (15.09.2023) brachen Unbekannte in ein Einfamilienhaus in Schopfloch (Lkrs. Ansbach) ein. Die Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise. Im Zeitraum von 19:30 Uhr bis 23:00 Uhr gelangten Unbekannte durch Aufschieben des heruntergelassenen Rollos der Balkontür in das Einfamilienhaus im Gemeindeteil Lehengütingen (nördliches Ende). Über einen Entwendungsschaden ist derzeit noch nichts ...

