POL-PPWP: Diebe stehlen Katalysator

Kaiserslautern (ots) - Eine 64-Jährige fiel am Freitag auf eine Betrugsmasche rein. Sie überwies ihrem angeblichen Sohn einen Betrag in vierstelliger Höhe. Der angebliche Sohn hatte sich per SMS-Nachricht bei der Frau gemeldet und mitgeteilt, dass er wegen eines defekten Mobiltelefons eine neue Rufnummer habe. Im weiteren Verlauf wurde die Kommunikation zu einem Messenger-Dienst verlagert, wo der vermeintliche Sohn um ...

