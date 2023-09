POL-PPWP: Verkehrsunfall mit Flucht

Kaiserslautern (ots) - Am Donnerstagabend entwickelte sich ein Ladendiebstahl in einem Supermarkt am Stiftsplatz zu einem turbulenten Polizeieinsatz. Nachdem ein 37-jähriger mit nicht gezahlten Lebensmitteln den Laden verlassen wollte, sprach ihn ein Angestellter auf den Umstand an. Der Mann trat unmittelbar die Flucht an. Der Supermarktmitarbeiter konnte ihn jedoch zügig einholen und versuchte den Ladendieb, bis zum ...

mehr