Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Ladendiebstahl sorgt für Aufsehen

Kaiserslautern (ots)

Am Donnerstagabend entwickelte sich ein Ladendiebstahl in einem Supermarkt am Stiftsplatz zu einem turbulenten Polizeieinsatz. Nachdem ein 37-jähriger mit nicht gezahlten Lebensmitteln den Laden verlassen wollte, sprach ihn ein Angestellter auf den Umstand an. Der Mann trat unmittelbar die Flucht an. Der Supermarktmitarbeiter konnte ihn jedoch zügig einholen und versuchte den Ladendieb, bis zum Eintreffen der Polizei, festzuhalten. Ein 51-jähriger Passant deutete die Situation falsch und dachte hier wäre eine Schlägerei im Gange. Um dem vermeintlichen Opfer zu helfen, ging er den 38-jährigen Ladendetektiv an. Die dadurch entstandene Situation wurde von einem 68-Jährigen wahrgenommen, der unmittelbar dem Detektiv zu Hilfe kam. Erst als die Einsatzkräfte kurz darauf eintrafen, konnte die Situation geklärt werden. Der 37-Jährige muss sich jetzt wegen des Verdachts des Diebstahls rechtfertigen. Noch während der Sachverhaltsaufnahme kippte der 68-jährige Mann aus medizinischen Gründen um. Nach einer Erstversorgung vor Ort, brachte ihn ein Rettungswagen ins Krankenhaus. |kfa

