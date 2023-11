Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Sperrung der Auffahrt der Anschlussstelle Wommen an der BAB A4 Fahrtrichtung Osten

Landkreis Hersfeld-Rotenburg (ots)

Wommen. Eine Sattelzugmaschine mit Gothaer (GTH)-Kennzeichen verursachte am Donnerstag (16.11.) gegen 03:30 Uhr aus vermutlich technischer Ursache im Auffahrtsbereich der Anschlussstelle Wommen der BAB A4, Fahrtrichtung Osten, eine größere Ölspur. Auf einer Länge von geschätzt 300 Metern und Breite von 3 Metern ist hier die Fahrbahn durch das ausgelaufene Motoröl erheblich verschmutzt. Ein gefahrloses Befahren ist dadurch nicht möglich. Daher bleibt die Anschlussstelle Wommen bis zur Reinigung durch die zuständige Autobahnmeisterei voraussichtlich bis in die frühen Vormittagsstunden voll gesperrt. Verkehrsteilnehmer, die in diesem Bereich auf die BAB A4 in Fahrtrichtung Osten auffahren wollen, werden gebeten, auf die Anschlussstellen Gerstungen oder Herleshausen auszuweichen. Für die Dauer der Sperrung ist eine Rundfunkwarnmeldung geschaltet.

gefertigt: Müller, A.,PHK, Führungs- und Lagedienst PP Osthessen

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell