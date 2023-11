Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfall

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Bebra. Am Dienstag (14.11.), gegen 12.30 Uhr, befuhr eine Volvo-Kombi-Fahrerin aus Eschwege den ersten Fahrstreifen der zweispurigen B 27 aus Sontra kommend in Richtung Bebra. Der Fahrer einer selbstfahrenden Arbeitsmaschine aus Leinefelde-Worbis befuhr den zweiten Fahrstreifen der B 27 in gleiche Richtung. Zwischen Bebra-Asmushausen und Bebra-Rautenhausen wollte die Pkw-Fahrerin aufgrund der dortigen Fahrstreifenverminderung auf den ersten Fahrstreifen wechseln. Dabei übersah sie die auf gleicher Höhe selbstfahrende Arbeitsmaschine. Es kam zum seitlichen Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 6.000 Euro.

