Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Osthessen

Fulda (ots)

Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Am 13.11.2023 kam es gegen 15:15 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht in Lautertal im Ortsteil Dirlammen. Hierbei fuhr der Geschädigte auf der L3140 von Lauterbach kommend in die Ortschaft Dirlammen ein. Kurz nach Passieren des Ortsschildes kamen ihm zwei Fahrzeuge (Pkw) entgegen, wobei einer der Pkw den zweiten Pkw auf Höhe der dortigen Verkehrsinsel überholen wollte und hierfür auf die Gegenfahrbahn und somit auf die Fahrbahn des Geschädigten ausscherte. Der Geschädigte konnte nicht mehr bremsen und fuhr über die Verkehrsinsel, um einen Zusammenprall mit dem entgegenkommenden Fahrzeug zu vermeiden. Durch den Zusammenstoß mit der Verkehrsinsel und einem darauf stehenden Schild entstand hoher Sachschaden am Pkw des Geschädigten. Die beiden entgegenkommenden Fahrzeuge entfernten sich von der Unfallörtlichkeit. Es wird nach Zeugen gesucht, die den Vorfall beobachtet haben und Auskunft darüber geben können.

Gefertigt: Polizeipräsidium Osthessen, Polizeistation Lauterbach, POK Bogner

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell