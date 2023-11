Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Kennzeichendiebstahl

Vogelbergkreis (ots)

Kennzeichendiebstahl

Alsfeld. Die beiden amtlichen Kennzeichen HR-JT 218 eines blauen Audi A4 stahlen Unbekannte am Montag (13.11.). Im Tatzeitraum, zwischen 11.15 Uhr und 23.10 Uhr, stand das Auto auf einem Parkplatz an der B49 in Liederbach. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Sandra Suski, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell