POL-OH: Pkw gestohlen - Einbruch in Schulgebäude

Rotenburg (ots) - Rotenburg- Am 13.11.23, 06.50 Uhr, befuhr ein Rotenburger Fahrzeugführer mit einem Pkw VW-Crafter die L 3226 aus Richtung Rotenburg-Schwarzenhasel kommend in Richtung Rotenburg-Lispenhausen. Im Bereich der Unfallstelle liefen zwei schwarz-weiße Rinder auf der Fahrbahn in Richtung Schwarzenhasel. Es kam zum Zusammenstoß mit den Tieren. Eines der Rinder wurde verletzt. Beide Tiere liefen darauf in ...

