Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsmeldungen für die Landkreise Fulda und Hersfeld-Rotenburg

Osthessen (ots)

Verkehrsmeldungen für die Landkreise Fulda und Hersfeld-Rotenburg

FD

Unfall

Fulda. Am Montag (13.11.) kam es gegen kurz nach 18 Uhr zu einem Verkehrsunfall bei dem Sachschaden in Höhe von circa 9.000 Euro entstand. Ein 33-jähriger Mazda-Fahrer aus Fulda befuhr die Wiener Straße vom Aschenberg kommend in Fahrtrichtung Fulda. Plötzlich geriet er nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen auf regennasser Fahrbahn aus noch unklarer Ursache ins Schleudern, kam auf die Gegenfahrbahn und kollidierte hier mit einer entgegenkommenden 35-jährigen Dacia-Fahrerin aus Fulda. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Die 53-Jährige wurde anschließend leicht verletzt in ein umliegendes Krankenhaus transportiert. Da der Verdacht bestand das der 33-jährige Mazda-Fahrer unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand, wurde eine Blutentnahme durchgeführt.

Polizeistation Fulda

HEF

Unfallflucht

Schenklengsfeld. In der Zeit von Sonntag (12.11.), gegen 21:40 Uhr, bis Montag (13.11.), gegen 8 Uhr, parkte ein 65-jähriger Fahrer aus Hannover sein silberfarbenes Wohnmobil ordnungsgemäß in der Jahnstraße in Höhe der Hausnummer 11 am rechten Fahrbahnrand ab. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte das Wohnmobil vorne links und entfernte sich dann unerlaubt von der Unfallstelle, ohne seinen Verpflichtungen als Unfallbeteiligter nachzukommen. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 5000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld, Tel. 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Polizeistation Bad Hersfeld

Verkehrsunfall

Rotenburg-Lispenhausen. Am Montag (13.11.), gegen 18.30 Uhr, befuhren eine 30-jährige Ford-Kombi-Fahrerin aus Rotenburg und ein 74-jähriger Tesla-Fahrer aus Wofhagen die Hölderlinstraße in entgegengesetzte Richtung. An der Unfallstelle parkte nach momentanem Kenntnisstand ordnungsgemäß ein Wohnmobil am Straßenrand. Der Fahrzeugführer aus Wolfhagen hielt hinter dem geparkten Wohnmobil an, um die Rotenburgerin daran vorbeifahren zu lassen. Aus noch unklarer Ursache fuhr die 30-Jährige dabei gegen das geparkte Wohnmobil. Es entstand Gesamtschaden von circa 4.000 Euro. Da der Verdacht bestand das die Frau unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand, wurde eine Blutentnahme durchgeführt.

Polizeistation Rotenburg a.d. Fulda

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell