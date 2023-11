POL-OH: Zeugenaufruf: Mehrere E-Bikes gestohlen

Fulda (ots) - Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht Am 13.11.2023 kam es gegen 15:15 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht in Lautertal im Ortsteil Dirlammen. Hierbei fuhr der Geschädigte auf der L3140 von Lauterbach kommend in die Ortschaft Dirlammen ein. Kurz nach Passieren des Ortsschildes kamen ihm zwei Fahrzeuge (Pkw) entgegen, wobei einer der Pkw den zweiten Pkw auf Höhe der dortigen Verkehrsinsel überholen wollte ...

mehr