Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Falscher Polizist durch Gutgläubigkeit des Opfers enttarnt

Ludwigslust (ots)

Gutgläubigkeit hat am Mittwoch einer Rentnerin in Ludwigslust vor einem finanziellen Verlust in Höhe von 4.000 Euro bewahrt. Zunächst war die Frau gutgläubig auf die Masche eines Trickbetrügers hereingefallen, der sich am Telefon als Polizist ausgab und die Rentnerin dazu drängte, Bargeld von ihrer Bank abzuholen. Angeblich solle die Bank Falschgeld an ihre Kunden auszahlen, so der Betrüger am Telefon. Deshalb solle die Frau so viel Bargeld wie möglich von der Bank abholen, damit das ausgezahlte Geld dann von der Polizei auf Echtheit überprüft werden könne, so der Betrüger weiter. Die Frau ließ sich schließlich darauf ein und holte 4.000 Euro Bargeld von ihrer Hausbank ab. Sie brachte das Geld anschließend nach Hause. Gutgläubig rief sie dann selbstständig die echte Polizei über den Notruf 110 an um zu erfragen, wie der weitere Verfahrensweg nun sei und wie es in der Sache nun weiterginge. Beim Beamten in der Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Rostock "schrillten sofort alle Alarmglocken". Er klärte die Frau am Telefon sofort über die Betrugsmasche auf und beorderte umgehend einen Streifenwagen der Polizei zu ihr nach Hause. Letztlich konnte dadurch verhindert werden, dass die Betrüger in den Besitz des Bargeldes gelangten.

