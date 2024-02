Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Unfall zwischen Radfahrern mit einem Verletzten

Speyer (ots)

Am Montagmorgen, kurz nach 6 Uhr fuhr ein 34-Jähriger mit seinem Pedelec in der Armbruststraße in Richtung der Johannesstraße. An der Einmündung zur Augustinergasse bog ein 48-Jähriger mit seinem Lastenfahrrad in die Armbruststraße in Richtung St.-Guido-Stifts ein. Hierbei übersah der 48-Jährige den von links kommenden Pedelecfahrer und stieß mit ihm zusammen. Daraufhin stürzte der 34-Jährige und verletzte sich leicht am Unterschenkel. Am Pedelec entstanden durch den Sturz Schäden in Höhe von ca. 100 Euro.

Bei der Armbruststraße und der Johannesstraße handelt es sich um eine Einbahnstraße, welche jedoch für Fahrradfahrer in beide Fahrtrichtungen freigegeben ist, besondere Vorsicht gilt hier für Linksabbieger aus den Straßen Große Greifengasse und Augustinergasse.

