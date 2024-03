Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 14.03.2024

Polizeiinspektion Leer/Emden (ots)

++ Fahren ohne Fahrerlaubnis ++ Verkehrsunfall mit verletzten Personen ++ Verkehrsunfallfluchten ++

Ostrhauderfehn - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am 13.03.2024 führten Beamte der Polizei eine Verkehrskontrolle bei einem 19-Jährigen aus dem Landkreis Leer durch, welcher zuvor ein Kleinkraftrad auf der Hauptstraße in Ostrhauderfehn geführt hatte. Im Zuge der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der Mann das Fahrzeug ohne Fahrerlaubnis geführt hatte. Außerdem ergab sich im weiteren Verlauf der Kontrolle der Verdacht, dass der Mann das Fahrzeug unter dem Einfluss berauschender Mittel in Form von Betäubungsmitteln führte. Ein Vortest untermauerte diesen Verdacht, sodass eine Blutentnahme bei dem Fahrzeugführer erfolgte. Er muss sich nun in entsprechenden Ermittlungsverfahren verantworten. Zusätzlich saß die Halterin des Fahrzeugs bei Feststellung durch die Polizei als Soziusfahrerin mit auf dem Kleinkraftrad. Auch gegen sie wurde ein Ermittlungsverfahren aufgrund ihrer Halterverantwortlichkeit eingeleitet.

Emden - Verkehrsunfall mit verletzten Personen

Am 13.03.3024 kam es gegen 14:20 Uhr in der Ubierstraße in Emden zu einem Verkehrsunfall mit mehreren beteiligten Kraftfahrzeugen und verletzten Personen. Eine 30-jährige Emderin fuhr in ihrem Pkw aus der Gotenstraße kommend in Richtung Ubierstraße und bog nach links in diese ab. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einer von rechts kommenden 20-jährigen Fahrzeugführerin in ihrem Pkw. Das Fahrzeug der 30-Jährigen geriet daraufhin ins Schleudern und kollidierte mit einem Verkehrsbus, welcher die Ubierstraße in Richtung der Frankenstraße befuhr. Bei dem Verkehrsunfall wurden die 30-Jährige Emderin sowie ihre Beifahrerin leicht verletzt. Außerdem entstand an allen Fahrzeugen Sachschaden.

Leer - Verkehrsunfallflucht

Am 13.03.2024 kam es auf dem Parkplatz eines Baumarktes in der Nüttermoorer Straße in Leer zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Unfallflucht. Zuvor stellte ein 64-jähriger Leeraner seinen Pkw gegen 10:30 Uhr unbeschadet auf dem Parkplatz ab. Als er ungefähr eine Stunde später zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er Beschädigungen an der linken Fahrzeugseite fest. Anstatt sich um eine Schadensregulierung zu kümmern, hatte sich der bislang unbekannte Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallörtlichkeit entfernt. Die Polizei bittet nun mögliche Zeugen des Unfalles, Kontakt zur zuständigen Dienststelle aufzunehmen.

Hesel - Verkehrsunfallflucht

Am 13.03.2024 kam es gegen 07:55 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht auf der Stikelkamper Straße in Hesel. Eine 30-Jährige Fahrzeugführerin fuhr zuvor in ihrem Pkw auf der Fahrbahn von Hesel kommend in auswärtiger Richtung, als aus der Straße An der Schule ein eigentlich wartepflichtiges Fahrzeug nach links abbog. Die 30-Jährige wich dem abbiegenden Fahrzeug nach rechts aus und kollidierte mit einem dort befindlichen Baum. An ihrem Fahrzeug entstand Sachschaden. Der bislang unbekannte Fahrzeugführer, welcher in die Stikelkamper Straße abbog, entfernte sich daraufhin unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Die Polizei bittet mögliche Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt machen können, Kontakt zur zuständigen Dienststelle aufzunehmen.

Westoverledingen - Verkehrsunfallflucht

Am 12.03.2024 gegen 06:40 Uhr kam es auf der Großwolder Straße in Westoverledingen zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Unfallverursacher befuhr die Straße in Fahrtrichtung Papenburg und überholte eine in gleicher Richtung fahrende landwirtschaftliche Zugmaschine, trotz eines entgegenkommenden 52-jährigen Pkw-Führers. Noch beim Wiedereinscheren touchierte das Fahrzeug des unbekannten Unfallverursachers den Pkw des 52-Jährigen und verursachte so Sachschaden. Anstatt die Schadensregulierung zu initiieren, entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt. Die Polizei bittet mögliche Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt machen können, Kontakt zur zuständigen Dienststelle aufzunehmen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell