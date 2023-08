Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Brand mehrerer Mülltonnen in Bad Sobernheim, Saarstraße und Alter Weg

Bad Sobernheim (ots)

Am Donnerstag, den 17.08.2023, gegen 02:42 Uhr, wurden in Bad Sobernheim in der "Saarstraße" und der Straße "Alter Weg" mehrere Mülltonnen von unbekannten Tätern in Brand gesetzt. Die Feuerwehr Bad Sobernheim konnte die Brände löschen. Wer sachdienliche Hinweise zu dem oder den Tätern geben kann, wird gebeten sich bei der Polizei Kirn zu melden.

