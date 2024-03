POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 20.03.2024

Polizeiinspektion Leer/Emden

++ Widerstand gegen Vollstreckungbeamte ++ Polizeibeamten bedroht ++ Missbrauch von Ausweisdokumenten ++

Emden - Widerstand gegen Vollstreckungbeamte

Am 19.03.2024 gegen 21:30 Uhr kam es im Liekeweg in Emden zu einem polizeilichen Einsatz aufgrund einer vorangegangenen körperlichen Auseinandersetzung. Die vor Ort befindlichen Polizeibeamten erteilten einem 24-jährigen Mann daraufhin eine Wegweisung aus der Wohnung und ermöglichten ihm, noch einige persönliche Sachen zu packen, bevor er im Beisein der Beamten die Örtlichkeit verlassen sollte. Der Mann wurde zunehmend aggressiv, gab an den Maßnahmen nicht Folge leisten zu wollen. Im weiteren Verlauf leistete er schließlich erheblichen Widerstand, versuchte die Beamten zu beißen, zu treten und sich aktiv aus deren Griffen zu winden. Es erfolgte die Ingewahrsamnahme des Mannes, der sich nun in mehreren Strafverfahren verantworten muss. Weder der Mann, noch die Beamten wurden bei der Durchsetzung der Maßnahme verletzt.

Leer - Polizeibeamten bedroht

Am 19.03.2024 gegen 17:00 Uhr wurden Polizeibeamte wegen eines Hausfriedensbruchs zu einem Geschäft in der Papenburger Straße in Leer gerufen. Eine weibliche Person hatte sich trotz bestehendem Hausverbot geweigert, das Geschäft zu verlassen. Die Beamten trafen die Frau im Nahbereich an, nahmen den Sachverhalt auf und erteilten der 52-Jährigen Frau einen Platzverweis für die relevante Örtlichkeit. Nachdem sich die Frau mit der Maßnahme nicht einverstanden zeigte und die Polizei ihr eine Ingewahrsamnahme als mögliche polizeiliche Folgemaßnahme aufzeigte, bedrohte die Frau die Beamten. Abschließend gelang es den Beamten die 52-Jährige nach mehrfachen Aufforderungen dazu zu bewegen, den Ort zu verlassen. Sie muss sich nun in zwei Ermittlungsverfahren verantworten.

Leer - Missbrauch von Ausweisdokumenten

Am 19.03.2024 meldete sich ein Mitarbeiter eines für Führerscheinprüfungen zuständigen Unternehmens aus der Ringstraße in Leer bei der Polizei. Dort war ein Mann zur theoretischen Führerscheinprüfung vorstellig geworden. Der Mitarbeiter hatte bei Prüfung des ausgehändigten Ausweisdokumentes festgestellt, dass dieser nicht zur vor ihm stehenden Person gehören konnte. Er sprach den bislang unbekannten Mann auf diesen Umstand an und dieser ergriff sogleich die Flucht. Den alarmierten Beamten konnte der Mitarbeiter des Unternehmens dann das zurückgelassene Ausweisdokument übergeben. Die Beamten suchten daraufhin den tatsächlichen Inhaber des Ausweises auf. Gegen ihn und den bislang unbekannten Täter wurden Ermittlungsverfahren eingeleitet.

