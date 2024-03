POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 19.03.2024

Polizeiinspektion Leer/Emden

Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 19.03.2024

++ Mitarbeiterin nimmt Ladendieb Diebesgut ab ++ Verkehrsunfallflucht ++ Portemonnaiediebstahl mit Verwertungstaten ++ Brandermittlungen nach Gebäudebrand ++ Wiederholte Überschreitungen des zulässigen Höchstgewichtes ++

Emden - Mitarbeiterin nimmt Ladendieb Diebesgut ab

Am 18.03.2024 gegen 16:25 Uhr meldete die Mitarbeiterin eines Bekleidungsgeschäftes in der Neutorstraße in Emden einen Ladendieb, welcher zuvor eine Herrenjacke mit einem Wert im dreistelligen Eurobereich entwendet hatte. Eine Streifenwagenbesatzung fuhr zum Geschäft und traf auf die Mitarbeiterin und eine weitere Zeugin, welche die Tat beobachtet hatte. Ein bislang unbekannter, männlicher Täter war an die Ware getreten, die vor dem Geschäft ausgestellt wurde. Die Zeugin beobachtete, dass der Mann eine Jacke von einem Kleiderbügel nahm und um die Ecke in die Oldersumer Straße lief, ohne die Jacke zu bezahlen. Die Mitarbeiterin des Geschäfts lief dem Täter schließlich nach, nahm diesen das Diebesgut ab und forderte den Mann auf, sie ins Geschäft zu begleiten, damit die Polizei hinzugezogen werden könne. Bevor die Polizei eintreffen konnte, gelang dem Täter trotz dessen die Flucht. Zeugen, die weitere Angaben zur Sache machen können, werden gebeten, die zuständige Dienststelle in Emden zu kontaktieren.

Emden - Verkehrsunfallflucht

Am 18.03.2024 kam es zwischen 10:40 Uhr und 11:10 Uhr in der Möwenstraße in Emden zu einem Verkehrsunfall. Der Mitarbeiter eines Unternehmens hatte zuvor einen Firmenwagen unbeschädigt am Fahrbahnrand abgestellt. Als er zu dem Fahrzeug zurückkehrte stellte er fest, dass dieses durch einen Verkehrsunfall beschädigt worden war. So war der Fahrzeuglack an der Beifahrerseite beschädigt, die Rückleuchte war gebrochen und Dellen waren vorhanden. Der unbekannte Unfallverursacher hatte sich von der Unfallörtlichkeit entfernt, ohne sich um die Schadensregulierung zu bemühen. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Angaben in dieser Sache machen können und bittet diese, Kontakt mit der Polizei Emden aufzunehmen.

Hesel - Portemonnaiediebstahl mit Verwertungstaten

Am Morgen des 15.03.2024 kaufte ein 80-jähriger Herr aus dem Landkreis Leer in einem Lebensmittelmarkt Im Brink in Hesel ein. Dabei führte er seine Geldbörse in seiner Jackentasche mit sich. Als er an der Kasse bezahlen wollte, stellte der Mann fest, dass ihm das Portemonnaie von einem unbekannten Täter unbemerkt entwendet worden war. Darin hatten sich ein dreistelliger Eurobetrag und Bankkarten befunden. Als er sich zu seiner Bankfiliale begab, um seine Karten sperren zu lassen erfuhr der Geschädigte darüber hinaus, dass bereits zwei weitere Beträge, insgesamt im unteren vierstelligen Eurobereich, unbefugt von seinem Konto abgehoben worden waren. Die Polizei bittet die Bevölkerung grundsätzlich um Vorsicht und darum, Geldbörsen und andere Wertgegenstände, insbesondere auch beim Einkaufen, bestmöglich zu sichern. Auch wird darauf hingewiesen, dass Geheimzahlen zu Bankkarten grundsätzlich nicht mit diesem gemeinsam gelagert werden sollten, um Verwertungstaten zu verhindern.

Rhauderfehn - Brandermittlungen nach Gebäudebrand

Am 19.03.2024 gegen 01:00 Uhr wurde der Rettungsleitstelle ein Gebäudebrand am Rajen in Rhauderfehn gemeldet. Kräfte der Feuerwehr und der Polizei wurden daraufhin zum Einsatzort entsandt. Das Gebäude, bei welchem es sich um ein nicht bewohntes Wohnhaus handelte, stand im Vollbrand und der Dachstuhl brannte vollständig aus. Zahlreiche Kräfte der Feuerwehr führten Löscharbeiten durch. Während des gesamten Brandes und der anschließenden Löscharbeiten kam es zu keinen Personenschäden. Der Sachschaden wird auf eine sechsstellige Summe im unteren Bereich geschätzt. Der Brandort wurde durch die Polizei beschlagnahmt. Die polizeilichen Ermittlungen zur Feststellung der Brandursache dauern an.

Leer - Wiederholte Überschreitungen des zulässigen Höchstgewichtes

Fortlaufend befahren Kraftfahrzeuge im internationalen Güterverkehr auch die Bundesautobahnen und Verkehrswege im Zuständigkeitsbereich der Polizeiinspektion Leer/Emden. In den vergangenen Monaten stellten Beamte der Autobahnpolizei und der Verfügungseinheit der Polizeiinspektion Leer/Emden gleich drei Mal Sattelzüge zur gewerblichen Beförderung fest, die das in Deutschland zulässige Höchstgewicht teils deutlich überschritten. Die Fahrzeuge fuhren dabei jeweils für dasselbe dänische Beförderungsunternehmen und werden daher in dieser Meldung gemeinsam aufgeführt. Am 18.01.2024 stellten Beamte der Verfügungseinheit einen Sattelzug des Unternehmens fest, welcher nach einer durchgeführten Kontrollwägung auf einer geeichten Waage eine Überschreitung des zulässigen Höchstgewichts um mehrere Tonnen aufwies. Es handelte sich somit um eine Gewichtsüberschreitung im zweistelligen Prozentbereich. Am 09.03.2024 und schließlich am 18.03.2024 machten Beamte dann ähnliche entsprechende Feststellungen bei denen Sattelzüge des Unternehmens festgestellt wurden, welche ebenfalls Überschreitungen des Höchstgewichts im Bereich mehrerer Tonnen aufwiesen. Jede dieser Feststellungen führte zur Einleitung von Ordnungswidrigkeitenverfahren, zur Untersagung der Weiterfahrt und zur Anregung der Vermögensabschöpfung.

