POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 22.03.2024

Emden - Alkoholisierter Fahrzeugführer verursacht Verkehrsunfall

Am 21.03.2024 gegen 23:00 Uhr kam es im Einmündungsbereich der Württemberger Straße und dem Vierten Polderweg in Emden zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden. Zuvor befuhr ein 34-Jähriger in seinem Pkw die Württemberger Straße und beabsichtigte, nach rechts in den Vierten Polderweg abzubiegen. Dabei kam er nach links von der Fahrbahn ab, überfuhr einen Grünstreifen und kollidierte schließlich mit einem Zaun. Dieser, sowie der Pkw des Mannes wurden deutlich beschädigt. Die alarmierten Beamten der Emder Polizei führten bei dem Fahrzeugführer einen Atemalkoholtest durch, welcher einen Wert von 1,66 Promille zum Ergebnis hatte. Für ihn folgte nun eine Blutentnahme in der Dienststelle sowie die Beschlagnahme seines Führerscheines zur Vorbereitung der Einziehung der Fahrerlaubnis. Er muss sich in einem Ermittlungsverfahren verantworten.

Leer - Verkehrsunfallflucht mit verletzter Radfahrerin

Am 21.03.2024 gegen 06:15 Uhr befuhr eine 37-Jährige die Straße Am Dock in Richtung Georgstraße mit ihrem Pedelac. Dazu fuhr sie in den dort befindlichen Kreisverkehr ein und konnte wahrnehmen, dass von hinten ein Pkw angefahren kam. Anstatt den Kreisverkehr hinter der 37-Jährigen zu befahren, zog der unbekannte Fahrzeugführer in diesem an der Frau vorbei und fuhr in die Georgstraße. Dabei touchierte er das Vorderrad des Pedelacs der Dame, welche einen Sturz nur dadurch verhindern konnte, dass sie sich mit dem linken Bein abfing und sich dabei das Knie verdrehte. Der unbekannte Fahrzeugführer setzte seine Fahrt unvermittelt fort und entfernte sich unerlaubt. Die Frau konnte erkennen, dass es sich um einen dunkelgrünen Pkw Kombi eines unbekannten Herstellers handelte. Zeugen des Vorfalles werden gebeten, sich mit der zuständigen Dienststelle in Verbindung zu setzen.

Leer - Verkehrsunfallflucht

Am 21.03.3024 kam es gegen 14:10 Uhr in der Ubbo-Emmius-Straße in Leer zu einem Verkehrsunfall mit einer beteiligten Radfahrerin und einem beteiligten Pkw. Eine 66-jährige Fahrzeugführerin befuhr die Hajo-Unken-Straße und beabsichtigte, in die Ubbo-Emmius-Straße nach rechts einzubiegen. Währenddessen befuhr eine bislang unbekannte, ca. 50 Jahre alte Radfahrerin die Ubbo-Emmius-Straße und kreuzte den Fahrweg des Pkw. Es kam zum Zusammenstoß und die Radfahrerin stürzte. Ohne einen Personalienaustausch zu ermöglichen, setzte die Radfahrerin ihre Fahrt fort. Die Pkw-Führerin konnte weder die Schadensregulierung initiieren, noch erfragen, ob sich die Radfahrerin verletzt hatte. An ihrem Pkw entstand Sachschaden. Sie meldete den Sachverhalt anschließend bei der Polizei. Die sucht nun nach Zeugen des Vorfalles und bittet diese, Kontakt mit der zuständigen Dienststelle aufzunehmen.

Ostrhauderfehn - Verkehrsunfall mit drei verletzten Personen

Am 21.03.2024 kam es gegen 12:40 Uhr auf der Langholter Straße in Ostrhauderfehn zu einem Verkehrsunfall, bei welchem drei Personen leicht verletzt wurden. Zuvor befuhren ein 55-Jähriger und ein 20-Jähriger in genannter Reihenfolge die Langholter Straße in Richtung Ramsloh. Der vorausfahrende 55-Jährige stellte fest, dass ein vor ihm fahrender Fahrzeugführer nach rechts auf einen Parkplatz abbiegen wollte, sodass er selbst die Fahrt verlangsamte und verkehrsbedingt vollständig zum Halten kam. Der dahinterfahrende 20-Jährige fuhr daraufhin auf den Pkw des Herren auf. Durch den Zusammenstoß kam es zu erheblichem Sachschaden an beiden Pkw. Das Fahrzeug des 20-Jährigen war nicht mehr fahrbereit. Beide Fahrzeugführer sowie eine im vorderen Fahrzeug sitzende 54-jährige Beifahrerin wurden leicht verletzt.

