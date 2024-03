Polizei Lippe

POL-LIP: Kreis Lippe. Achtung vor Erpresserschreiben an Gastronomie-Betriebe.

Lippe (ots)

Aktuell versuchen Kriminelle ihr Glück bei Gastronomie-Betrieben, in dem sie diesen eine Erpresser-Mail zusenden. Den Restaurantbetreibern wird mit schlechten Online-Bewertungen gedroht, um ihren Ruf zu ruinieren. In einigen Fällen drohen sie darüber hinaus mit Gewalt gegenüber dem Lokal oder Personal. Sie fordern einen Geldbetrag, der per Bitcoin übermittelt werden soll. Die Masche ist nicht neu, tauchte bisher jedoch eher in anderen Bundesländern auf. So warnte bereits im Dezember 2023 das Landeskriminalamt Niedersachen vor diesem Phänomen. In Lippe sind der Kriminalpolizei bisher keine Schadensfälle bekannt.

Die Polizei Lippe rät: Kommen Sie den Geldforderungen nicht nach. Wer als Gastronomie-Betreiber eine solche Erpresser-Mail erhält, hat die Möglichkeit eine Anzeige bei der örtlichen Polizei zu erstatten. Bewahren Sie Ruhe und versuchen Sie nicht mit dem Absender in Kontakt zu treten. Speichern Sie die Erpresser-Nachricht sicherheitshalber ab. Behalten Sie die gängigen Bewertungsportale im Auge, ob tatsächlich vermehrt schlechte Bewertungen eingehen.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell