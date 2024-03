Polizei Lippe

POL-LIP: Lemgo. Verkaufsautomaten in Container aufgebrochen.

Lippe (ots)

In der Straße "Am alten Fluß" hebelten Einbrecher zwischen Mittwochabend und Donnerstagmorgen (06./07.03.2024) einen Container auf, der von einer Firma als Sozialraum genutzt wird. Darin brachten sie zwei Verkaufsautomaten auf und entwendeten aus diesen Bargeld in noch unbekannter Höhe. Es entstand ein geschätzter Schaden von rund 2300 Euro. Das Kriminalkommissariat 2 bittet unter der Rufnummer 05231 6090 um Zeugenhinweise zum Einbruchsdiebstahl.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell